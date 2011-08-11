Сорочинскую ярмарку 17 августа откроет Янукович

Национальную Сорочинскую ярмарку 17 августа официально откроет Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Об этом сказано в официальной программе ярмарки, которую объявила пресс-служба ООО «Сорочинская ярмарка».

По их данным, культурно-развлекательная программа начнется 16 августа фестивалем «Украина талантливая» и «Сорочинскими забавами».

В среду, 17 августа, начнет свою работу фестиваль народного творчества, участие в котором планируют принять канадский «украинский» хор, азербайджанские и канадские танцоры, башкирский вокальный ансамбль.

В тот же день пройдут мастер-классы по приготовлению украинского - казацкого кулеша, росписи по стеклу, по изготовлению игрушек, оберегов, по лозоплетению и ярмарочный боди-арт. 17 августа вечер закончится выступлением певицы Эрики.

18-го состоится обрядовое действо «Ярмарочные вечерницы», а 19 августа — на праздник Спаса — можно будет освятить яблоки, мед, короваи.

18 августа в Сорочинцах выступят группы «НеДиля», «Астарта», 19 августа «ТНМК» и 20 августа «Лама».

Во время проведения ярмарки запланирован «Праздник полтавской галушки», «Праздник сала».

Также организаторы ярмарки планируют провести фестивали аматорских театров и «Смеемся вместе с Гоголем». Ожидаются и различные конкурсы, например, фотоконкурс «Украина в объективе», конкурс любительского короткометражного кино.

Впервые на ярмарке выступит конно-акробатический театр "КОШ" (Киевская область), который предложит катание на лошадях, театрализованные развлечения: "Ковбои", "Верность" и проч.

Напомним, Сорочинская ярмарка - 2011 состоится с 16 по 21 августа.