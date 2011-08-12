В Днепровском лимане в Николаевской области погибло около 1,5 тонны рыбы
10:08, 12 августа 2011Агро
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В Николаевской области вблизи села Ивановка Очаковского района в Днепровском лимане, в прибрежной зоне, выявлена гибель около 1,5 тонны рыбы (бычок, карась).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Предварительной причиной гибели рыбы является выброс сероводорода из глубинных слоев воды, отмечается в сообщении.
На месте происшествия работают представители СЭС, экологической и рыбной инспекций области. Очаковской райгосадминистрацией организован сбор и утилизация погибшей рыбы. Ситуация находится под контролем Управления МЧС в Николаевской области.
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