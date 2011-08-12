В Днепровском лимане в Николаевской области погибло около 1,5 тонны рыбы

В Николаевской области вблизи села Ивановка Очаковского района в Днепровском лимане, в прибрежной зоне, выявлена гибель около 1,5 тонны рыбы (бычок, карась).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Предварительной причиной гибели рыбы является выброс сероводорода из глубинных слоев воды, отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают представители СЭС, экологической и рыбной инспекций области. Очаковской райгосадминистрацией организован сбор и утилизация погибшей рыбы. Ситуация находится под контролем Управления МЧС в Николаевской области.