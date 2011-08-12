С Прикарпатья за десять дней вывезут все 190 тонн ядохимикатов

Из Прикарпатья на протяжении 10 дней вывезут все более чем 190 тонн ядохимикатов.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковской облгосадминистрации, накануне из села Матиевцы Коломыйского района начали вывозить фурами опасные агрохимикаты, накопившиеся здесь с советских времен, на утилизацию (сжигание) в г. Катовице (Польша).

По словам первого заместителя председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Василия ПЛАВЮКА, пестициды, гербициды и другие опасные химикаты хранятся в шести районах Ивано-Франковской области. В Матиевцы их свезли временно в 2009 году. Однако фирма, которая должна была вывезти ядохимикаты, обанкротилась. Собранные из разных сел Коломыйского района опасные агровещества оказались ничейными на территории бывшей райсельхозхимии в Матиевцах. Всего их здесь 76 тонн.

На вывоз непригодных, запрещенных к использованию агрохимикатов, в том числе дуста, с территории Прикарпатья Минприроды выделило 4,3 млн. грн.; запланировано вывезти все более чем 190 тонн.

На вывоз непригодной агрохимии со всей территории Украины, как сказали представителям СМИ, выделены 24 млн. 541 тыс. грн.

Территорию, на которой хранились ядохимикаты, дезинфицируют.