Перечень продуктов питания, подлежащих сертификации, сократят?
Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) намерена сократить перечень продуктов питания, подлежащих обязательной сертификации.
Соответствующий проект приказа Госпотребинспекции утвердил Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, сообщили УНИАН в комитете.
В частности, планируется отменить сертификацию для продукции с низкой степенью риска и пищевых продуктов, которые отвечают техническим регламентам Всемирной торговой организации (ВТО).
Из перечня, в частности, предлагается исключить: минеральные, питьевые воды в герметической таре; безалкогольные напитки, воды искусственно минерализованные и концентраты напитков со сроком годности не меньше 30 суток; консервы и пресервы рыбные, рыбно-растительные и из морепродуктов, в том числе икру; рыбу со сроком годности более 30 суток; рыбу вяленую, копченую, со сроком годности более 30 суток.
Проект приказа разработан во исполнение поручения Президента Украины.