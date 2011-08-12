Фермеры, обрабатывающие более 100 га пашни, до 2012г. должны разработать проекты землеустройства

Руководители сельскохозяйственных предприятий и фермеры, обрабатывающие более 100 га пашни, должны до 1 января 2012 года разработать проекты землеустройства, обеспечивающие эколого-экономическое обоснование севооборотов и благоустройства угодий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов Украины со ссылкой на заместителя председателя ведомства Николая КАЛЮЖНОГО.

По его словам, недопустимо, что таких проектов на сегодня разработано по несколько десятков на регион, а должно быть значительно больше.

«Каждый глава сельскохозяйственного предприятия и фермер надеются, что Верховная Рада в очередной раз отложит введение штрафных санкций за невыполнение этой нормы закона еще на год. Этого не будет. Уже подготовлен законопроект «О государственной поддержке сохранения и воссоздания плодородия грунтов», которым предусмотрено экономическое стимулирование сельхозтоваропроизводителей по выполнению природоохранных мероприятий, восстановлению и улучшению состояния украинских грунтов. Также будет работать выездная сертифицированная лаборатория, которая будет следить за охраной земель», – отметил Н.КАЛЮЖНЫЙ.