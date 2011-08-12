Завтра дожди пройдут в Крыму и западных областях Украины

13 августа в Украине, по прогнозам синоптиков, будет преобладать переменная облачность, без осадков. Лишь в Крыму, а днем и в западной части ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет северо-восточный и восточный, 5-10 м/с, на юге - отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 25-30°, в западных областях 22-27°; в южной части, восточных областях и в Днепропетровской области ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, днем 30-35°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 12-17°.

В Киеве и области удержится переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 11-16°, днем 25-30°. По г. Киеву температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

12 августа температура воды в Черном море 19-25°, Азовском море 25-26°, в Днепре в районе Киева 21°.