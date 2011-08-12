Аграрии завершают уборку ранних зерновых – Минагропрод

В Украине на 12 августа ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 11,0 млн. га, что составляет 97% от прогноза, намолочено 33,3 млн. тонн зерна при урожайности 30,4 ц/га.

Как сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, убрать осталось около 300 тыс. га, в том числе пшеницы – 160 тыс. га.

Пшеница обмолочена на 6,6 млн. га (98%), намолочено 22,6 млн. тонн зерна при урожайности 34,5 ц/га. Ячмень обмолочен на 3,6 млн. га (98%), намолочено 9,3 млн. тонн зерна при урожайности 25,5 ц/га. Горох обмолочен на 253 тыс. га (98%), намолочено 391 тыс. тонн зерна, урожайность 15,4 ц/га. Рожь убрана на 266 тыс. га (94%), намолочено 572 тыс. тонн зерна при урожайности 21,5 ц/га. Рапс обмолочен на 787 тыс. га (92%), намолочено почти 1,4 млн. тонн зерна при урожайности 17,3 ц/га.

Гречиха убрана на площади 10 тыс. га (3%), намолочено 11 тыс. тонн зерна, урожайность 10,4 ц/га. Просо обмолочено на 21 тыс. га (13%), получено 38 тыс. тонн зерна при урожайности 18,4 ц/га.

По данным государственных хлебных инспекций Автономной Республики Крым и областей на 11 августа на сертифицированные зерновые склады поступило 8 млн. 447 тыс. тонн зерна (26% от намолоченного), в том числе: пшеницы – 5,3 млн. тонн, ячменя – 1,9 млн. тонн, гороха – 0,06 млн. тонн и ржи – 0,05 млн. тонн. Соотношение продовольственной пшеницы к фуражной составляет в среднем 70% к 30%.

В министерстве напомнили, что уборке подлежат 12,1 млн. га ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса. Минагропрод прогнозирует урожай зерна в текущем году в объеме 50 млн. тонн.