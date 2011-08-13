Сегодня в 17 областях Украины начинается сезон охоты на пернатую дичь.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, сезон охоты начинается в соответствии с распоряжением правительства от 10 августа 2011 г. № 759-р «Вопросы открытия охоты на пернатую дичь в 2011 году».

В связи со снижением пожарной опасности Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской облгосадминистрациям дано распоряжение принять меры по открытию охоты на пернатую дичь 13 августа.

В случае снижения уровня пожарной опасности Совету министров Автономной Республики Крым, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областным и Севастопольской городской госадминистрациям следует принять меры по открытию охоты на пернатую дичь в 2011 году по согласованию с соответствующими территориальными органами Министерства чрезвычайных ситуаций и Государственного агентства лесных ресурсов.