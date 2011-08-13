В Крыму объявлено штормовое предупреждение
13:04, 13 августа 2011Агро
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Крымское управление МЧС объявило на вторую половину субботы штормовое предупреждение в регионе из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий и просит жителей полуострова и туристов воздержаться от походов в горы и выходов в море в непогоду.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
В Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, местами град, порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду.
МЧС рекомендует избегать возвышенностей и открытой местности, не находиться возле металлических конструкций и под отдельно стоящими деревьями.
Спасатели просят крымчан и отдыхающих по возможности не пользоваться в помещениях телефонной связью и электроприборами во время грозы.
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