Завтра в некоторых регионах Украины пройдут дожди, днем до 30° тепла.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 14 августа будет переменная облачность. В западных и северных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; в Крыму и Приазовье дожди, местами сильные, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, на западе северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 24°; днем 25-30°, в южных, восточных областях и в Днепропетровской области местами до 35 градусов, на крайнем западе 20-22°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 12-17°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.

В столице ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.

13 августа температура воды в Черном море 20-25°, в Азовском море 25-28°, в Днепре в районе Киева 21°.