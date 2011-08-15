В Житомире открыт новый рынок «Экономный»

В Житомире начал работу новый рынок на сто торговых мест - "Экономный" .

Как передает корреспондент УНИАН, на открытии рынка заместитель Житомирского городского головы Петр ЗАКУСИЛО отметил: «Наша стратегическая задача - договориться с предпринимателями, чтобы они выставляли цены меньше, чем где-либо".

Он подчеркнул, что цены на основные продукты на «Экономном» в среднем на 7-8% ниже, чем на других городских рынках.

Это смешанный рынок, тут торгуют как продовольственными, так и непродовольственными товарами. При этом городские власти одобряют открытие в городе еще одного рынка, поскольку конкуренция выгодна потребителям.

Строительство и обустройство рынка осуществлялось частично за средства учредителей рынка, частично - за средства горбюджета Житомира.

Справка УНИАН. В Житомирской области в целом продажи продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров осуществляют 63 рынка, из них 26 рынков, или 41%, относятся к системе потребительской кооперации. Больше всего их расположено в Житомире (11) и Бердичеве (6).

На рынках области обустроено в целом более 22 тысяч торговых мест.