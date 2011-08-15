В Днепропетровской области подорожали яйца и подсолнечное масло

В Днепропетровской области в июле 2011 г. больше всего подорожали яйца и подсолнечное масло и значительно подешевели овощи.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, на потребительском рынке области в июле т.г. яйца подорожали на 9,4%. Подсолнечное масло увеличилось в цене на 4,2%. В пределах 4-1,1% подорожали мясо, мясопродукты, сахар, рыба и хлеб.

При этом за указанный период в целом значительно подешевели овощи – на 39,9%. Капуста снизилась в цене на 67,2%, свекла – на 65,6%.

Также на 2,4% подешевели фрукты, на 2% - молоко, на 0,7% - сыры, на 0,2% - масло сливочное.

Тарифы на услуги ЖКХ в целом в июле сократились на 0,2%.

Тарифы на услуги транспорта в регионе выросли на 1,8%. Стоимость пассажирских перевозок увеличилась на 4,2% при снижении цены на бензин на 0,1%. Стоимость железнодорожных пассажирских перевозок выросла на 1,7%.

Услуги в сфере охраны здоровья в целом подорожали на 1,6%, санаторно-курортные путевки – на 8,9%.

Также зафиксирован рост цен (до 1%) на услуги учреждений образования, культуры и отдыха, на бытовую технику и текущее содержание жилья.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в Днепропетровской области в июле т.г. составил 98,1%, за 7 месяцев – 103,6%.