«Авлита» в июле перевалила на экспорт 114,6 тыс. тонн зерна

Стивидорная компания «Авлита» в июле 2011 г. перегрузила на экспорт 114,6 тыс. тонн зерна на своем зерновом терминале.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«СК «Авлита» в июле перегрузила 114,6 тыс. тонн зерна - 30% от общего объема экспортированных через украинские порты зерновых культур (380 тыс. тонн)», - говорится в сообщении.

В частности, в минувшем месяце обработано 3 зерновых судна, на которые было погружено 58,6 тыс. тонн пшеницы и 56 тыс. тонн ячменя. Все зафрахтованные суда загружены в соответствии с контрактными обязательствами.

«Несмотря на хорошие показатели перевалки по сравнению с другими портами, из-за введения экспортных пошлин, отмены возмещения зернотрейдерам НДС, а также ожидания зернопроизводителями повышения закупочных цен на продукцию, темпы экспорта низкие. Мы ожидаем увеличения поставок законтрактованного зерна на наш перегрузочный комплекс, ведь имеющиеся мощности позволяют переваливать до 385 тыс. тонн в месяц», — отметил и.о. генерального директора АО «СК «Авлита» Сергей ПОСОХОВ.

Справка УНИАН. АО «Стивидорная компания «Авлита» располагает двумя глубоководными причалами в акватории незамерзающей круглый год Севастопольской бухты. Специализация - перевалка металлопродукции и зерна. Мощности компании позволяют переваливать грузы со всех видов транспорта на морской. Общая годовая пропускная способность перегрузочного комплекса составляет до 5,5 млн. тонн грузов, из которых 2 млн. тонн приходится на металлопродукцию и 3,5 млн. тонн - на зерно. Предприятие оперирует зерновым терминалом емкостью 170 тыс. тонн единовременного хранения. Перевалочные мощности включают 15 кранов.

100% акций АО "СК "Авлита" принадлежат "СКМ (Систем Кэпитал Менеджмент) Лимитед".