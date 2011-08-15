Кабмин утвердил порядок перечислений в местные бюджеты налога на прибыль и акциза

Кабинет Министров Украины утвердил порядок перечисления в общий фонд местных бюджетов 50% налога на прибыль и акцизного налога, которые превышают годовые расчетные объемы.

Соответствующее правительственное постановление от 10 августа 2011 года №860 размещено на официальном сайте Кабмина.

Утвержденный порядок определяет механизм перечисления в общий фонд местных бюджетов 50% поступлений от данных налогов, поступления от которых превышают заложенные в госбюджете.

Согласно порядку, погашение взаимных расчетов осуществляется казначейством после рассмотрения Верховной Радой годового отчета о выполнении закона о госбюджете в течение трех месяцев равными частями.

Полученные дополнительные дотации распределяются в течение месяца между соответствующими местными бюджетами Советом министров АР Крым, областными, Киевской и Севастопольской местными госадминистрациями в следующих пропорциях: бюджету АР Крым – не больше 75%, районным бюджетам и бюджетам местного самоуправления АР Крым – не меньше 25%; областному бюджету – не более 75%, районным бюджетам и бюджетам местного самоуправления области – не меньше 25%; местному бюджету Севастополя – не больше 75%, бюджетам местного самоуправления Севастополя – не меньше 25%; местному бюджету Киева – 100%.