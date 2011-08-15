В Украине собрано 33,7 млн. тонн зерна – Минагропрод

В Украине на 15 августа текущего года ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 11,1 млн. га (98% от прогноза), намолочено 33,7 млн. тонн зерна при урожайности 30,5 ц/га.

Как сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, осталось собрать зерновые с около 190 тыс. га, в том числе пшеницу – со 100 тыс. га.

Сообщается, что пшеница обмолочена на площади 6,6 млн. га (98%), намолочено 22,8 млн. тонн зерна при урожайности 34,5 ц/га. Ячмень обмолочен на 3,7 млн. га (99%), намолочено 9,4 млн. тонн зерна при урожайности 25,7 ц/га. Горох обмолочен на 254 тыс. га (98%), намолочено 391 тыс. тонн зерна, урожайность 15,4 ц/га. Рожь собрана на 273 тыс. га (97%), намолочено 587 тыс. тонн зерна при урожайности 21,5 ц/га.

Рапс обмолочен на 794 тыс. га (93%), намолочено почти 1,4 млн. тонн зерна при урожайности 17,3 ц/га.

Гречиха собрана на 15,8 тыс. га (5%), намолочено 16,2 тыс. тонн зерна, урожайность - 10,3 ц/га. Просо обмолочено на 31 тыс. га (19%), получено 57 тыс. тонн зерна при урожайности 18,3 ц/га.

По данным государственных хлебных инспекций Автономной Республики Крым и областей, по состоянию на 12 августа 2011 г. на сертифицированные зерновые склады поступило 8,6 млн. тонн зерна (26% от намолоченного). Соотношение продовольственной пшеницы к фуражной составляет в среднем 70% до 30%.

Напомним. Минагропрод ожидает урожай зерна в текущем году на уровне 50 млн. тонн.