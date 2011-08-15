Темп роста цен в Польше в июле снизился до 4,1%

Варшава. Темп роста потребительских цен в Польше в июле снизился до 4,1% с 4,2% в июне текущего года, сообщает польский Госкомстат.

Согласно сообщению, которым располагает УНИАН, цены в месячном выражении снизились на 0,3 процента.

Аналитики прогнозировали годовой рост цен на уровне 4,3%.

По данным Госкомстата, более всего на снижение инфляции повлияли более низкие цены на продукты питания и одежду.

Как сообщал УНИАН, инфляция в мае в Польше выросла до рекордных 5% с 4,5% в апреле.