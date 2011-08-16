Запасы зерна в Украине составляют 20 млн. тонн

В Украине на 1 августа 2011г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение и переработку зерновых культур, имелось в наличии 20 млн. тонн зерна, что на 19% больше против 1 августа 2010 г., в том числе 14,2 млн. тонн пшеницы, 4,2 млн. тонн ячменя, 0,7 млн. тонн кукурузы и 0,3 млн. тонн ржи.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 13,6 млн. тонн зерна (на 25% больше), в том числе 9,6 млн. тонн пшеницы, 2,9 млн. тонн ячменя, 0,4 млн. тонн кукурузы, 0,2 млн. тонн ржи. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 6,4 млн. тонн зерна (на 7% больше), в том числе зернохранящие – 4,8 млн. тонн (на 10% больше).

Запасы семян подсолнечника составляли 0,4 млн. тонн, что на 29% меньше, чем на 1 августа 2010 г. Из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 0,2 млн. тонн (на 29% меньше), в предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, – 0,2 млн. тонн (на 28% меньше, чем в прошлом году).