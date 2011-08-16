Цены на продовольствие в мире выросли на 33% - Всемирный банк

Цены на продовольствие в мире выросли на 33% по сравнению с июлем 2010 года и приблизились к пиковому уровню 2008 года.

Об этом говорится в очередном отчете Всемирного банка, передает РИА «Новости».

"Мировые цены на продовольствие повысились на 33% и сохраняются на уровне существенно выше, чем был зафиксирован в июле 2010 года. Они приближаются к пиковому уровню 2008 года. Мировые запасы продовольствия остаются на тревожно низком уровне", - говорится в документе на сайте банка.

Внутренние цены на продовольствие колеблются непредсказуемо: на некоторых рынках за прошедший год цены на кукурузу выросли на 100%, на других рынках, наоборот, снизились на 19%. Согласно данным доклада, за прошедший год средние цены на кукурузу выросли на 84%, на сахар - на 62%, пшеницу - на 55%, соевое масло - на 47%. При этом цены на сырую нефть выросли на 45%, говорится в документе.

Всемирный банк отмечает, что в странах Африканского рога более 12 миллионов человек нуждаются в срочной продовольственной помощи. Цены на основные составляющие рациона местных жителей - злаки и маис - в настоящее время превышают максимум 2008 года.

"Голод в регионе вызван и другими причинами, а не только увеличением цен на продовольствие: продолжительная засуха, конфликты и беспорядки", - отмечается в документе.

Но даже в тех регионах, где голод не наблюдается, многие слои населения страдают от роста цен на продовольствие, отмечают эксперты банка.

"В конечном счете, правительства стран должны самостоятельно уравновесить все социальные, политические факторы, чтобы выработать политику, которая поможет защитить самые уязвимые слои населения в долгосрочной перспективе", - говорится в докладе.