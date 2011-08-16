В Херсоне выявлено загрязнение речки Кошевой нефтепродуктами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Госуправления по охране окружающей природной среды в Херсонской области, сегодня утром в реке Кошевой (рукав Днепра в районе Херсона), вдоль территории Херсонского речного порта, было выявлено загрязнение нефтепродуктами в объеме до трети видимой части поверхности воды.

На месте загрязнения работают оперативные группы облуправления МЧС и экологической инспекции. В данный момент принимаются меры по выявлению источника и ликвидации загрязнения.