В Полтавской области официально открыта Национальная Сорочинская ярмарка-2011

Национальная Сорочинская ярмарка-2011 сегодня торжественно открылась в селе Великие Сорочинцы Мирогородского района Полтавской области.

Как передает корреспондент УНИАН, открыли ярмарку губернатор Полтавской области Александр УДОВИЧЕНКО, глава Полтавского областного совета Иван МОМОТ, представители посольств разных стран. Анонсированные ранее приезды на открытие Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА отменены.

Нынешняя Сорочинская ярмарка посвящена 20-й годовщине Независимости Украины и 180-летию выхода повести Николая Гоголя «Сорочинская ярмарка».

Участниками нынешней ярмарки стало около 1000 участников. На ярмарке традиционно представлены лучшие образцы пищевой и промышленной продукции отечественных товаропроизводителей, изделия мастеров народных промыслов, разнообразные развлечения и выступления художественных коллективов. Каждый желающий может принять участие в мастер-классе по изготовлению куклы-мотанки, росписи по стеклу, приготовлении кулеша и борща.

Звездными гостями ярмарки будут певицы ЭРИКА, ЛАМА, группы «Астарта», «НеДіля», «ТНМК». Все желающие могут принять участие также в обрядовых действиях «Украинская свадьба», «Праздник Спаса» и другие.

Ярмарочная площадь составляет более 16 га. Ежегодно Сорочинскую ярмарку посещает около 1 млн. человек. В этом году ярмарка продлится до 21 августа.