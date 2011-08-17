Украина сохраняет низкие темпы экспорта зерна – УАК

Украина сохраняет низкие темпы экспорта зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Сергей СТОЯНОВ.

По словам С.СТОЯНОВА, экспорт зерна из Украины за 15 дней августа не достиг и 600 тыс. тонн, и если такие темпы сохранятся, то в августе Украина вывезет 1,2 млн. тонн зерна, что вдвое ниже объемов, необходимых для динамичной работы рынка и освобождения емкостей для хранения урожая поздних культур.

С.СТОЯНОВ считает, что низкие темпы экспорта связаны с тем, что товаропроизводители придерживают зерно из-за низких цен на него. Он отметил, что аграрии имеют емкости различного качества для хранения зерна общим объемом 25 млн. тонн, поэтому придерживают зерно, имея возможность его хранить. По словам эксперта, цены на рынке сегодня граничат с себестоимостью или обеспечивают минимальную рентабельность. Так, на сегодня себестоимость производства озимых зерновых в образцовых хозяйствах находится на уровне 1250-1300 грн./тонна, а в необразцовых – 1600 грн./тонна. При этом цена фуражной пшеницы 4-6 кл. на элеваторах в Центральной Украине составляет 1600 грн./тонна. Как сказал С.СТОЯНОВ, на цену зерна «давят» экспортные пошлины и отмена возмещения НДС экспортерам.

При этом он отметил, что через 2 недели в Украине начнется уборка подсолнечника и кукурузы, а для этого необходимо освобождать емкости для хранения.

По данным УАК, в июле т.г. экспорт зерна из Украины составил около 380 тыс. тонн.