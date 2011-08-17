Загрязнение нефтью акватории Херсонского речного порта незначительно – Минэкологии

Загрязнение нефтью акватории Херсонского речного порта является незначительным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Ссылаясь на информацию Государственной экологической инспекции Херсонской области, Минэкологии информирует, что по состоянию на 17.00 16 августа нефтяных пятен в акватории Херсонского речного порта больше не обнаружено.

На данное время представителями водной милиции устанавливается субъект, действия которого привели к чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, 16 августа в 07.30 в районе 7-го причала Херсонского речного порта на акватории р. Кошевая Госинспекторами по охране окружающей природной среды были обнаружены нефтяные пятна, которые распространились в длину около 1 км, шириной 20-25 м.

На месте события отделом инструментально-лабораторного контроля Госэкоинспекции были отобраны пробы поверхностной воды под нефтяной пленкой. Также в работе были задействованы специалисты МЧС и работники порта.