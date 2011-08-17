«АПК-ИНВЕСТ» будет экспортировать ТМ «М’ясна весна» и «Колбаспищепром»

Компания «АПК-ИНВЕСТ» в 2011 году планирует активное развитие экспортного направления.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, сегодня вектор внешнеэкономической деятельности компании - рынки стран ближнего зарубежья и Ази

Отмечается, что в этом году Государственная инспекция ветеринарной медицины Украины утвердила право компании на экспорт мясной продукции в Молдову, Китай, Монголию и Вьетнам. Получение в июле 2011 года сертификации страны-импортера позволило «АПК-ИНВЕСТ» осуществить первую поставку продукции в Молдову. В скором времени планируется наладить регулярные поставки мясных полуфабрикатов ТМ «М’ясна весна» и колбасных изделий ТМ «Колбаспищепром» в торговую сеть METRO в Молдове.

По информации пресс-службы «АПК-ИНВЕСТ», освоение азиатского направления началось с поставки продукции компании в Китай в мае 2011 года, когда была отгружена первая партия субпродуктов. Отмечается, что благодаря стабильному спросу китайский рынок представляет интерес для украинского производителя, поэтому компания «АПК-ИНВЕСТ» намерена в дальнейшем увеличивать объемы и частоту поставок продукции в данную страну.

Сообщается также, что свое присутствие на внешних рынках «АПК-ИНВЕСТ» планирует наращивать как за счет расширения географии и объемов, так и за счет увеличения ассортимента поставляемой продукции.

Справка УНИАН. ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» - вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным замкнутым циклом производства - от выращивания зерновых и изготовления комбикормов до производства и реализации мясной продукции. Предприятие создано в сентябре 2006 года.

Согласно планам компании, к 2015 году предприятие будет включать в себя племенной репродуктор на 30 тыс. свиноматок, комплекс по доращиванию и откорму свиней на 600 тыс. голов в год, комбикормовый завод производительностью 200 тыс. тонн комбикормов в год и мясокомбинат на 52 тыс. тонн мясопродуктов в год. Увеличение посевных площадей компании планируется до 50 тыс. га.