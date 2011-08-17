Кабмин выделил Минагропроду 200 млн. грн. на строительство оптовых с/х рынков

Кабинет министров Украины выделил Министерству аграрной политики и продовольствия Украины 200 млн. грн. на строительство оптовых рынков сельскохозяйственной продукции в Киеве, Донецке, Львове, Харькове и Чернигове.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что выделение бюджетных средств на строительство оптовых рынков сельскохозяйственной продукции осуществлено в рамках Программы экономических реформ Президента, в частности Программы развития украинского села на период до 2015 года. «Одним из весомых элементов этой программы является создание инфраструктуры аграрного рынка, в частности сети оптовых рынков сельскохозяйственной продукции», - отметил министр.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, создание современной и эффективной инфраструктуры аграрного рынка будет существенным фактором повышения эффективности сельскохозяйственного производства в целом. «На сегодня ситуация сложилась таким образом, что украинский аграрный сектор характеризуется сосредоточением основного производства сельскохозяйственной продукции в личных крестьянских хозяйствах. Но они не имеют ни условий для долговременного хранения своей продукции, ни хорошо настроенных и эффективных каналов ее реализации. Как следствие, сельхозпроизводители испытывают существенные финансовые потери, что влияет на эффективность производства», - отметил министр.

В сообщении говорится, что создание оптовых рынков сельскохозяйственной продукции происходит на принципах государственно-частного партнерства. С целью ускорения строительства таких рынков инвесторами составлены планы–графики ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры оптовых рынков, в соответствии с которыми конечный срок их ввода – 2014 год. Объем частного капитала, который привлекается для реализации проектов по строительству оптовых рынков во Львовской, Киевской, Запорожской и Донецкой областях, оценивается в более чем 4 млрд. грн.

По подсчетам Минагропрода, введение в эксплуатацию сети оптовых рынков сельскохозяйственной продукции поможет привлечь инвестиции в инфраструктуру аграрного рынка общей суммой свыше 10 млрд. грн., а также дополнительные поступления от экспорта сельскохозяйственной продукции в сумме свыше 200 млн. евро в год.