СБУ разоблачила механизм присвоения средств из Аграрного фонда

Сотрудники СБУ раскрыли механизм присвоения более 10 млн. грн. из Аграрного фонда Украины, выделенных на закупку зерна.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в июне-июле 2009 года Аграрным фондом были заключены соглашения с рядом коммерческих структур на закладку 7500 тонн зерна и перечислены бюджетные средства в сумме более 10 млн. грн. на счета этих предприятий.

Установлено, что все эти фирмы были подконтрольны жителю Запорожья, который организовал преступную схему с целью незаконного завладения и присвоения бюджетных средств.

В ходе проверки, инициированной СБУ, совместно с представителями Запорожской государственной хлебной инспекции было установлено, что весь объем пшеницы, закупленной Аграрным фондом, на предприятие-хранитель не поступал, а было осуществлено только документальное оформление закладки зерна в элеватор одного из районов Запорожской области. Чтобы скрыть отсутствие 5 тыс. тонн зерна, злоумышленник с привлечением профессиональных альпинистов оборудовал специальные башни элеватора деревянным перекрытием и соответствующими пробками. Полученные государственные деньги перечислялись на счета «конвертационного» центра и переводились в наличность преступным путем.

Следственным отделом УСБУ в Запорожской области в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.