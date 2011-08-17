Визит Азарова в Сорочинцы отменен

Визит премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА на Сорочинскую ярмарку был отменен в связи с расширенным заседанием правительства и смертью премьер-министра Крыма Василия ДЖАРТЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции после официального открытия Сорочинской ярмарки сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Александр УДОВИЧЕНКО.

«Планировалось, что приедет премьер-министр, но так получилось, что у него более важные дела – расширенное заседание Кабмина и, вы знаете, – трагедия в Крыму. Мы сейчас дорабатываем схему, чтобы до конца ярмарки он смог ее посетить», - сказал А.УДОВИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня на официальном открытии Сорочинской ярмарки планировали быть Н.АЗАРОВ и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. Однако они отменили свои визиты.

Сегодня утром стало известно, что ночью умер председатель Совета министров Автономной Республики Крым В.ДЖАРТЫ.