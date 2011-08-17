В Сумской области подешевели овощи и фрукты, подорожали - масло и жиры

В Сумской области на потребительском рынке в июле 2011 года более всего - на 26,2% - подешевели овощи, а именно: капуста - на 58,5%, корнеплоды (лук, свекла, морковь) - на 31,6%, картофель - на 26,1 %, огурцы и помидоры - на 15,7%. Фрукты снизились в цене на 1,0%. В то же время выросли цены на масло и жиры - на 2,8%, мясо и мясопродукты - на 2,5%, рыбу и продукты из рыбы - на 2,1%, сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия, безалкогольные напитки - на 1,3%, хлеб и хлебопродукты, молоко, сыр и яйца - на 0,7%, другие продукты питания - на 0,6%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия снизились на 0,8%. При этом алкогольные напитки подорожали на 0,4%, а цены на табачные изделия уменьшились на 2,1%.

В общем индекс цен на продукты питания и безалкогольные напитки составил 99,1%.Общий индекс цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива составил 100,5%, на что повлияло подорожание водоснабжения и водоотведения на 3,3 и 3,4% соответственно, а также повышение на 1,5% стоимости услуг по содержанию и ремонту жилья.

Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья подорожали на 0,1%. В том числе цены на домашний текстиль выросли на 0,3%, на мебель и предметы обстановки и изделия из стекла, столовую посуду - на 0,2%.

В сфере здравоохранения цены повысились на 0,9%. При этом стоимость амбулаторных услуг и фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования увеличилась одинаково - на 1,1%.

Цены (тарифы) на транспорт в целом выросли на 0,3%, что было обусловлено повышением цен на топливо и масла - на 0,4%. На 0,1% выросла стоимость транспортных услуг за счет подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте (на 0,2%).

Индекс потребительских цен в сфере отдыха и культуры составил 100,7% в основном за счет повышения стоимости туристических услуг на 9,8%.

На 0,9% увеличилась стоимость услуг ресторанов и гостиниц, на 0,7% стали дороже различные товары и услуги, на 0,4% выросли цены в сфере образования.

Цены (тарифы) в сфере связи не изменились и остались на уровне предыдущего месяца.

Цены на одежду и обувь снизились на 0,6%.

Индекс потребительских цен по области в июле 2011 года составил 99,6% (по Украине - 98,7%).