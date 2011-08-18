В обустройство территории Сорочинской ярмарки было инвестировано 2,5 млн. грн.

В обустройство территории Национальной Сорочинской ярмарки в этом году было инвестировано 2,5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Сорочинцах сообщила распорядитель проекта «Сорочинская ярмарка» Светлана СВИЩЕВА.

По ее словам, за эти средства ярмарка была практически полностью огрожена, созданы санитарно-гигиенические условия, построены новые административные строения, обустроена территория.

«Инфраструктура ярмарки полностью развивается за коммерческие средства, бюджетные деньги не использовались», - сказала С.СВИЩЕВА.

Напомним, с 16 по 21 августа в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области проходит Национальная Сорочинская ярмарка.