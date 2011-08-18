Кабмин отнес овес, просо и горох к объектам государственного ценового регулирования

Кабинет Министров Украины дополнил перечень объектов государственного ценового регулирования с определением периодов такого регулирования в 2011-2012 гг. рядом позиций: овес, просо и горох в период с 1 сентября 2011 г. по 30 июня 2012 г.

Соответствующее постановление от 27 июля 2011г. № 834 опубликовано на сайте правительства.