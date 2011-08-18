Ветслужба Украины отменила запрет на ввоз свиней из Азербайджана

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины отменила запрет на ввоз свиней из Республики Азербайджан, введенный в январе 2008 года в связи со вспышкой заболевания африканской чумой свиней.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госветфитослужбой.

Отмечается, что по сообщению Международного эпизоотического бюро, на территории Азербайджана АЧС не регистрируется с марта 2008 года.