Ветслужба Украины отменила запрет на ввоз свиней из Азербайджана

12:36, 18 августа 2011
Агро
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Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины отменила запрет на ввоз свиней из Республики Азербайджан, введенный в январе 2008 года в связи со вспышкой заболевания африканской чумой свиней.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госветфитослужбой.

Отмечается, что по сообщению Международного эпизоотического бюро, на территории Азербайджана АЧС не регистрируется с марта 2008 года.

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