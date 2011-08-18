В Киеве выявлен подпольный склад элитных алкогольных напитков

Сотрудники налоговой милиции Киева выявили подпольный склад элитных алкогольных напитков контрабандного происхождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, склад продукции находился в районе цирка на проспекте Победы.

Реализовывался товар в столичных ночных клубах.

Товар на общую сумму 6 миллионов гривен изъят. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров из недоброкачественного сырья, материалов, составляющих угрозу жизни и здоровью людей). Ведется следствие.