Завтра на востоке Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы
13:21, 18 августа 2011Агро
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Завтра в восточных областях Украины местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный с переходом в западных областях на юго-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 10-15°, в восточных областях и в южной части 13-18°, на побережье морей до 22°; днем 23-28°, на юге и Закарпатье до 30°.
В Киевской области в пятницу осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем около 25°.
Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-26°, в районе Одессы 18°, в Днепре возле Киева 21°.
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