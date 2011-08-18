ЕБРР предоставляет «Астарте» кредит на сумму 60 млн. долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит на сумму 60 млн. долл. украинской агропромышленной группе «Астарта».

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, средства предоставляются для поддержки расширения деятельности компании за пределы традиционных для нее рынков производства сахара и прочей сельскохозяйственной продукции.

Также указывается, что данный проект является частью работы банка, направленной на снижение стоимости продуктов питания путем увеличения объемов сельскохозяйственного производства и оказания поддержки высокоэффективным сельскохозяйственным компаниям в регионе.

ЕБРР долгое время является партнером «Астарты» – это уже четвертая транзакция между банком и группой с 2008 г. «Астарта» планирует расширять свое молочное производство, а также увеличивать площадь сельскохозяйственных земель, которые она обрабатывает. Средства кредита также будут использованы для приобретения современной сельскохозяйственной техники, что станет вкладом в общую модернизацию сахарной промышленности и всего сельскохозяйственного сектора Украины.

Проект также позволить повысить эффективность логистических операций благодаря приобретению дополнительного грузового транспорта и строительству современных мощностей для хранения сахара.

Начиная с 1991 г., ЕБРР только в секторе агробизнеса взял на себя обязательства по прямому выделению более 6 млрд. евро в рамках более 400 проектов в странах Центральной и Восточной Европы, а также Содружестве Независимых Государств.

Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 30 июня 2011 г. Банк взял на себя обязательства относительно предоставления более 6,5 млрд. евро (9,3 млрд. долл. США) в рамках 276 проектов.

Справка УНИАН. «Астарта-Киев» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области: ООО "Полтавазернопродукт", ООО "АФ им. Довженко" и ООО "Добробут "; один в Винницкой области - ООО «Хмельницкое» и один в Хмельницкой области - ООО "Волочиск-Агро".