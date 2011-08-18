Госкомпредпринимательства согласовало увеличение штрафов за незаконный вылов рыбы

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства согласовал проект постановления Кабинета министров Украины, разработанный Государственным агентством рыбного хозяйства, относительно увеличения размера штрафов за незаконную добычу, уничтожение рыбы и водных растений.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомпредпринимательства.

Согласно постановлению, за незаконную добычу и обработку рыбы, водных беспозвоночных, морских трав и водорослей предусматриваются такие взыскания: веслонос, гибриды осетровых рыб - 96 тыс. грн.; катран акула - свыше 6,5 тыс. грн.; амур белый - более 9,5 тыс. грн.; сом - свыше 16 тыс. грн.; рапан - около 100 грн.; раки (кроме широкопалого рака) - более 300 грн.; - морские травы и водоросли - около 200 грн. подобное.

В пресс-службе напомнили, что размер возмещения соответствующих убытков не пересматривался более 10 лет. При этом за это время в Украине произошли значительные изменения природных и экономических условий, в частности, ухудшение воспроизведения водных живых ресурсов и общего состояния запасов водных живых ресурсов, внесение некоторых видов рыб и водных беспозвоночных в Красную книгу Украины, инфляционные процессы, вследствие которых действующие размеры штрафов на сегодня являются заниженными и не позволяют эффективно осуществлять охрану водных ресурсов.