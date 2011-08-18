Госрезерв планирует принять на хранение 1 млн. тонн зерна

Государственное агентство резерва Украины планирует в 2011 году принять на хранение 1 млн. тонн зерна.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба агентства со ссылкой на слова председателя агентства Алексея ЛЕЛЮКА.

Сообщается, что агентство планирует максимально загрузить свои предприятия зерном нового урожая. На сегодня загрузка предприятий увеличилась на 60% по сравнению с прошлым годом.

По мнению руководителя Госрезерва, дочерние предприятия системы резерва, которые работают с зерновой группой, могут принять на хранение 1 млн. тонн зерновых. «Сегодня у нас уже хранится более полумиллиона тонн зерна, это без учета подсолнечника и кукурузы, урожай которых собирается позже», - подчеркнул А.ЛЕЛЮК. По его словам, после проведенной проверки готовности основных фондов, все предприятия Госрезерва полностью готовы к принятию и хранению зерна. Из 24 предприятий системы Госрезерва 22 ДП уже приступили к принятию зерна нового урожая.

По мнению А.ЛЕЛЮКА, одним из первоочередных заданий агентства резерва является системная работа с сельхозпроизводителями для того, чтобы убедить аграриев более эффективно сотрудничать с нашими государственными предприятиями. «Мы поставили перед всеми руководителями ДП системы резерва ответственное задание - активизировать работу с сельхозпроизводителями, убедив их в возможностях наших госпредприятий, в высоком качестве хранения продукции на наших элеваторах и складах. А также выйти на новый уровень взаимоотношений с местными властями, искать современные механизмы сотрудничества для повышения эффективности работы предприятий системы резерва», - отметил А.ЛЕЛЮК.

Он также сообщил, что сейчас новое руководство агентства ищет пути вывода из кризиса двух госпредприятий, которые находятся на Западе и Востоке Украины, для возобновления их работы и преодоления кризисных явлений.