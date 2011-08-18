Kernel привлек синдицированный кредит на 500 млн. долларов

Компания Kernel привлекла синдицированный кредит на 500 млн. долл., сообщается на сайте компании.

«Kernel сообщает о заключении нового кредитного соглашения на сумму 500 млн. долларов США с синдикатом банков, который возглавляют ING Bank N.V, UniCredit Bank AG и Deutsche Bank AG», - говорится в сообщении.

Новая кредитная линия будет направлена на финансирование затрат по приобретению компанией семян подсолнечника, их хранению и производству подсолнечного масла и шрота, с целью их дальнейшей продажи на внутреннем рынке или поставки на экспорт. Кредитное соглашение вступает в силу с даты его регистрации в Национальном банке Украины, которая ожидается в конце августа 2011 года. Документы по структуре обеспечения займа стороны планируют подписать также к концу августа 2011 года.

По словам финансового директора Kernel Анастасии УСАЧЕВОЙ, кредит будет состоять из двух траншей: долгосрочного – 278 млн. долл. на срок до 31 июля 2014 года и краткосрочного – 222 млн. долл. на срок до 31 июля 2012 года с возможностью продления по согласию кредиторов.

Справка УНИАН. "Кернел" – одна из крупнейших в Украине агропромышленная компания. Входит в тройку лидеров экспортеров зерновых и подсолнечного масла.

Компания производит сырое, рафинированное и бутылированное масло под торговыми марками "Щедрый ДАР", "Стожар", "Чумак Домашня", "Чумак Золота" на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах.