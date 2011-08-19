«Кременчугмясо» в августе повысило стоимость продукции на 3-5%

АО «Кременчугмясо» (Кременчуг, Полтавская обл.) в августе повысило стоимость своей продукции на 3-5%.

Об этом на брифинге во время посещения Сорочинской ярмарки сообщила председатель правления предприятия Ирина ДРОЗДОВА.

По ее словам, повышение стоимости продукции связано с увеличением себестоимости изготовления продукции.

«Сейчас сильно увеличилась стоимость сырья, 1 кг живого веса стоит 20 грн. Также подорожали вспомогательные материалы, электроэнергия, газ», - сказала И. ДРОЗДОВА.

Она также отметила, что последние подорожание продукции предприятия произошло в апреле 2011 года.

Справка УНИАН. АО «Кременчугмясо» - одно из ведущих мясоперерабатывающих предприятий Украины. Создано 14 июля 1998 г. Мощности ОАО «Кременчугмясо» рассчитаны на переработку 70 тонн колбасных изделий и копченостей в сутки. Продукция выпускается под ТМ «Фарро». Ассортимент составляет более 250 наименований. Продукция представлена во всех регионах Украины, поставляется в крупнейшие сети супермаркетов.

АО «Кременчугмясо» (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-июне 2011 года по сравнению с тем же периодом 2010 года увеличило производство колбасных изделий на 10,1 % или 560 т. до 6,068 тыс. т.