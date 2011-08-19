Завтра в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди

Завтра в западных, северных и центральных областях Украины пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 20 августа будет переменная облачность. Ночью в западных областях, днем в северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей местами 20-22°; днем в западных и северных областях 20-25°, на остальной территории 23-28°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°.

В столице ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

19 августа температура воды в Черном и Азовском морях 21-25°, в районе Одессы 19°, в Днепре возле Киева 21°.