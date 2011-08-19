Вылов рыбы в Украине сократился на 14%

В Украине в январе-июле 2011 г. предприятиями и физическими лицами – предпринимателями, которые осуществляют рыбохозяйственную деятельность, было выловлено и добыто в целом 98,2 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что на 13,9% меньше сравнительно с аналогичным периодом 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По информации Госстата, вылов рыбы в Украине за 7 месяцев т.г. уменьшился на 15,8% и составил 93,7 тыс. тонн (95,4% общего объема). Объем добычи других водных живых ресурсов увеличился в 1,6 раза и составил 4,5 тыс. тонн.