Кабмин одобрил создание территориальных органов Госземагентства

Кабинет министров Украины 17 августа т.г. одобрил проект постановления «О создании территориальных органов Государственного агентства земельных ресурсов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, проект документа разработан во исполнение пункта 3 Раздела V «Заключительные положения» Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти» и пункта 4 Указа Президента Украины от 8 апреля 2011 года №445 «О Государственном агентстве земельных ресурсов Украины».