АМКУ разрешил «Каргилл» купить активы «Беарс логистик центр»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО «АТ Каргилл» (г. Киев) на приобретение активов в виде целостного имущественного комплекса (овощной базы) ООО «Беарс логистик центр» (г. Киев).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Справка УНИАН. ООО «АТ Каргилл» - один из наибольших в Украине экспортеров зерна, масличных культур и продуктов их переработки. «Каргилл» принадлежат два маслоэкстракционных завода общей мощностью переработки около 1 млн. тонн подсолнечника в год и 6 элеваторов суммарной мощностью хранения более 300 тыс. тонн.

Также «Каргилл» в Украине является поставщиком фруктовых соковых концентратов и ароматических систем, экспортером металлопродукции, торговцем сахара, поставщиком какао-продуктов.