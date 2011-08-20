В воскресенье небольшие дожди ожидаются почти по всей Украине

21 августа синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди и отдельные грозы в северных, восточных, местами и в центральных областях Украины. На остальной территории без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, на юге и востоке 13-18°, на побережье Крыма до 21°; днем 19-24°, в южной части и на Закарпатье 23-28°.

В Киеве и области ожидается небольшой кратковременный дождь (днем местами). Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем 19-24°. По г. Киеву температура ночью 12-14°, днем 20-22°.

20 августа температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°,, в Днепре в районе Киева 21°.