В Хмельницкой области больше всего подорожали яйца, хлеб, сахар, рыба

В Хмельницкой области в июле по сравнения с июнем больше всего подорожали яйца (на 14,6%), хлеб, сахар, рыба и продукты из рыбы, масло, мясо и мясопродукты, животные жиры (на 1,5-3, 7%), подешевели - овощи (на 28,6%), молоко, сметана, фрукты (на 1-3,4%).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Хмельницкой области.

Согласно предоставленной информации, алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,4%, в т.ч. алкогольные напитки - на 1,1%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,2%.

На повышение цен в сфере здравоохранения (на 0,1%) повлияло подорожание фармацевтической продукции на 0,2%.

Индекс потребительских цен на транспорт в целом составил 100,0%. При этом топливо и масла подешевели на 0,4%, одновременно на 0,4% выросли в цене автомобили. Следует отметить, что снижение цен на бензин зафиксировано впервые с начала года.

Подорожание в сфере образования на 0,1% связано с повышением платы за услуги учреждений дошкольного и начального образования на 0,4%.

В сфере отдыха и культуры цены выросли на 0,3%. В частности, стоимость туристическо-экскурсионных услуг и билетов в кинотеатры увеличилась соответственно на 1,5% и 1,7%.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области в июле 2011 г. индекс потребительских цен составил 99,7% (в Украине - 100,3%), с начала года - 104,3% (в Украине - 104,6%).