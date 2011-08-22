В Сумской области обмолочен первый миллион тонн зерна нового урожая

В Сумской области обмолочен первый миллион тонн ранних зерновых урожая 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Сумской областной государственной администрации Юрий ЧМЫРЬ.

«Сегодня Сумщина обмолотила первый миллион ранних зерновых. Это - наш подарок к юбилею родного государства - 20-летию Независимости Украины. Сегодня власти области заботятся о продовольственной безопасности сумчан, и уже сейчас можно констатировать, что нам удастся сохранить стабильную ценовую ситуацию на продукты питания», - подчеркнул губернатор.

Всего в этом году в Сумской области засеяно более 1 млн. гектаров земли. Для формирования в области необходимых объемов продовольственных запасов сельскохозяйственной продукции в 2011 г. расширены площади сева зерновых, сахарной свеклы, гречихи. Особое внимание уделено выращиванию картофеля и овощей. В частности, посевы зерновых культур составляют 648,4 тыс. га, гречки - 36 тыс. га, кукурузы - 4 тыс. га, сахарной свеклы - 19,9 тыс. га, подсолнечника - 79,2 тыс. га, рапса - 35,3 тыс. га, сои - 54,2 тыс. га, картофеля - 65 тыс. га и овощей - 10 тыс. га.