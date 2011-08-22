S&P присвоило «Креатив-Груп» рейтинг «В-»

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s присвоила долгосрочный кредитный рейтинг «В-» крупной украинской компании — производителю растительных жиров и масел ОАО «Креатив-Груп». Прогноз изменения рейтингов — «Негативный».

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинг ОАО «Креатив-Груп» основан на оценке профиля бизнес-рисков компании как уязвимого и профиля финансовых рисков как характеризующегося высоким уровнем финансового рычага.

По мнению S&P, негативное влияние на кредитоспособность ОАО «Креатив-Груп» оказывают слабые показатели ликвидности, высокий уровень финансового рычага, риски рентабельности, обусловленные волатильностью цен на сельскохозяйственные продукты, и возможный избыток мощностей по производству масел на Украине. «Кроме того, по нашему мнению, компания подвержена риску значительных изменений оборотного капитала, валютному риску и риску, связанному со структурно слабым операционным денежным потоком. Кредитный рейтинг также отражает риски ликвидности, обусловленные значительной долей краткосрочного долга и географической концентрацией прибыли и выручки на украинских предприятиях», - говорится в сообщении.

При этом S&P отмечает, что позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает тот факт, что ОАО «Креатив-Груп» занимает 29% украинского рынка растительных жиров и масел, а также рост прибыльности компании на протяжении длительного времени. За последние три года ОАО «Креатив-Груп» смогло увеличить прибыльность более чем в 5 раз — в основном благодаря наличию современных производственных мощностей, а также значительных складских мощностей, преимущественно в Кировоградской области.

Также указывается, что согласно отчетности ОАО «Креатив-Груп», в 2010 г. объем продаж компании составил 265 млн. долл., EBITDA — 62 млн. долл. ОАО «Креатив-Груп» является крупным украинским производителем растительных жиров и маргаринов. Кроме того, компания имеет мощности по производству 385 тыс. т подсолнечного масла и планирует увеличить его производство до 1 млн. т в 2012 г. В структуре прибыли ОАО «Креатив-Груп» почти одинаковую долю занимает прибыль от производства масла из семян подсолнечника (в основном на экспорт) и гидрогенизированных жиров.

В S&P считают, что деятельность в сельскохозяйственной отрасли подвергает ОАО «Креатив-Груп» рискам, в частности риску волатильности затрат на пальмовое масло и семена подсолнечника, а также волатильности цен на продукцию компании. Вследствие действия этих факторов объем продаж и прибыль ОАО «Креатив-Груп» подвержены колебаниям, однако в последние годы влияние этих факторов частично компенсировалось увеличением производственных мощностей. В последние пять лет рентабельность компании колебалась от 11 до 23%.

«По нашему мнению, основные конкурентные преимущества ОАО «Креатив-Груп» заключаются в наличии современных мощностей по производству жиров и переработке подсолнечника, а также устойчивых отношений с производителями кондитерских изделий и молочных продуктов, которые закупают гидрогенизированные жиры» - говорят в S&P.

По мнению рейтингового агентства, негативное влияние на профиль финансового риска ОАО «Креатив-Груп» оказывают слабая ликвидность и высокий уровень финансового рычага. Доля краткосрочных долговых обязательств постоянно приближается к 40% или превышает этот уровень, а невыбранные долгосрочные подтвержденные кредитные линии не могут в достаточной степени покрыть долг. «Мы оцениваем зависимость компании от краткосрочного торгового финансирования, необходимого для покрытия значительных сезонных колебаний оборотного капитала, как один из видов риска. ОАО «Креатив-Груп» подвержено риску, связанному с нехеджированным валютным долгом, поскольку почти все долговые обязательства компании номинированы в иностранной валюте, в то время как только половина выручки от продаж привязана к доллару США. Уровень финансового рычага оценивается как высокий: отношение «долг/EBITDA» в последние пять лет составляло 3-5х» - отмечается в сообщении.

Прогноз «Негативный» отражает вероятность понижения рейтингов ОАО «Креатив-Груп», если компания не сможет продлить сроки погашения краткосрочного долга в случае снижения операционных показателей или волатильности кредитного рынка.

Вместе с тем, S&P может пересмотреть прогноз на «Стабильный» в случае сохранения сложившихся тенденций операционной деятельности, увеличения акционерного капитала и удлинения сроков погашения долга.

Справка УНИАН. ОАО «Креатив Групп» создано в 2003 году.

Является международной компанией, специализирующейся на производстве рафинированного дезодорированного масла, модифицированных жиров, твердых и мягких маргаринов, майонезов и другой продукции.

Значительная часть продукции компании экспортируется в Армению, Грузию, Казахстан, Литву, Молдавию, Российскую Федерацию, Республику Беларусь, Словакию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Эстонию.

По инфорамции S&P, 76% акций «Креатив-Груп» контролирует семья БЕРЕЗКИНЫХ и несколько других физических лиц.