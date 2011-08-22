Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, днем до 27° тепла

Завтра, 23 августа, в Украине ожидаются кратковременные дожди, днем до 27° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, по данным синоптиков, во вторник сохранится переменная облачность, ночью в западных, днем и в большинстве северных и восточных областей местами небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 21°; днем 22-27°, на Закарпатье и в Одесской области 26-31°.

В Киеве и Киевской области ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 11-16°, днем 22-27°, в Киеве ночью 14-16°, днем около 25°.

Сегодня, 22 августа, температура воды в Черном и Азовском морях 20-25° (в районе Одессы 17, Евпатории - 15°), в Днепре возле Киева - 20°.