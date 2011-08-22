В Житомирской области больше всего подорожало мясо, подешевели - овощи и фрукты

В Житомирской области в июле 2011 г. больше всего подорожало мясо, подешевели - овощи и фрукты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Житомирской области.

По их данным, на потребительском рынке области в июле 2011 г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Из продуктов питания фрукты подешевели на 3,1%, мясо и мясопродукты подорожали на 8%, макаронные изделия - на 0,7%, хлеб - на 0,3%.

В то же время подешевели овощи - на 6%, молоко – на 3%, масло — на 4,9%, сыр и мягкий сыр (творог) — на 1,2%, сахар - на 0,5%, растительное масло - на 0,7%.

Алкогольные напитки, табачные изделия выросли в цене на 0,6% из-за подорожания алкогольных напитков на 0,8%. Цены на табачные изделия снизились на 0,3%.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% обусловлено повышением стоимости сжиженного газа .

В сфере здравоохранения повышение цен на 0,5% вызвано повышением стоимости фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования на 2,3%, амбулаторных услуг - на 0,2%.

Увеличение стоимости перевозок автодорожным и железнодорожным пассажирским транспортом и подорожание топлива и масел обусловило повышение цен по транспорту в целом на 1,5 %.

На 0,4-1,7% выросли цены в сфере связи, образования, ресторанов и гостиниц.

Индекс потребительских цен (инфляция) в июле 2011 г. по Житомирской области составил 99,4% (в Украине - 100,3%), с начала года - 105,0% (в Украине - 104,6%).