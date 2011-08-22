Украина завершила уборку ранних зерновых

В Украине на 22 августа завершена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 11,2 млн. га (100% от прогноза), намолочено 34,2 млн. тонн зерна при урожайности 30,6 ц/га.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Пшеницы собрано 23,2 млн. тонн при урожайности 34,7 ц/га, ячменя - 9,5 млн. тонн при урожайности 25,6 ц/га, гороха - 389 тыс. тонн, урожайность 15,4 ц/га, ржи - 604 тыс. тонн при урожайности 21,6 ц/га.

Кроме того, намолочено 1,4 млн. тонн рапса при урожайности 17,3 ц/га.

По данным государственных хлебных инспекций Автономной Республики Крым и областей на 18 августа т.г., на сертифицированные зерновые склады поступило 9,6 млн. тонн зерна (28% от намолоченного). Соотношение продовольственной пшеницы к фуражной составляет в среднем 70% до 30%.

Отмечается, что в регионах наращиваются темпы уборки поздних крупяных культур. Гречиха собрана на 38 тыс. га (13% от прогноза), намолочено 40 тыс. тонн зерна, урожайность 10,5 ц/га. Просо обмолочено на 58 тыс. га (35%), получено 106 тыс. тонн зерна при урожайности 18,4 ц/га.