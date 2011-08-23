Кабмин внес изменения в порядок удешевления кредитов для аграриев

11:14, 23 августа 2011
Агро
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Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов.

Соответствующее постановление одобрено на заседании правительства 22 августа т.г., говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, опубликованном на правительственном сайте.

Цель нормативно-правового акта – усовершенствование механизма частичной компенсации ставок предприятиям аграрного сектора за пользование кредитами банков.

Отмечается, что реализация норм, которые содержатся в постановлении, будет способствовать усовершенствованию механизма предоставления государственной поддержки по привлеченным кредитам, повысит эффективность использования бюджетных средств, направленных на осуществление финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов.

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