"Астарта" увеличила доход на 17%

Компания Астарта, один из крупнейших производителей сахара, в первом полугодии 2011 года увеличила доходы на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 116 млн. евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, рост доходов обусловлен увеличением объемов продаж зерновых, масличных и молока, успешной маркетинговой политикой и благоприятными рыночными условиями.

Операционная прибыль выросла на 38% - до 59 млн. евро, благодаря росту доходов и контролю издержек. Общие и административные издержки снизились на 1% и составили 3,5% от доходов (4,2% в предыдущем году), а расходы на сбыт практически не изменились и составили 2,7% от дохода (3,1% в предыдущем году). Показатель EBITDA вырос на 31% и составил 67 млн. евро. Рентабельность по EBITDA выросла с 51% до 58%.

Чистая прибыль выросла на 39%, до 57 млн. евро. Рентабельность по чистой прибыли выросла с 41% до 49%.

Отмечается, что в отчетном периоде компания нарастила банк обрабатываемой земли до 230 тыс. га, расширила парк сельскохозяйственной техники на более чем 300 единиц и увеличила мощности по хранению сельскохозяйственных культур до 360 тыс. тонн. Доходы за полугодие в этом сегменте составили 27 млн. евро, что на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мощности по переработке сахарной свеклы увеличены до 33 тыс. тонн в сутки за счет Новоивановского и Савинского заводов в Харьковской области, а также программ модернизации других заводов агропромхолдинга. Программа модернизации предусматривает установку и ввод в эксплуатацию современного оборудования, результатом чего станет улучшение основных производственных показателей и энергоэффективности заводов. Доходы в сегменте сахара и субпродуктов увеличились на 4% - до 78 млн. евро.

Поголовье коров выросло на 20%, производство молока увеличилось на 33% и составило 33 тыс. тонн. Доходы от продаж продукции животноводства выросли на 35% и составили 11 млн. евро.

Справка УНИАН. "Астарта-Киев" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области: ООО "Полтавазернопродукт", ООО "АФ им. Довженко" и ООО "Добробут "; один в Винницкой области - ООО «Хмельницкое» и один в Хмельницкой области - ООО "Волочиск-Агро".